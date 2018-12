Im Rahmen des strategischen Ausbaus der TV- und Bewegtbildaktivitäten beteiligt sich die CH Media wird per 1. Januar 2019 als Mehrheitseignerin der Impuls Media Group AG (IMG) in Steinhausen. Das im Film-Vermarktungsgeschäft aktive Unternehmen wurde 1986 gegründet und umfasst rund 20 Mitarbeitende. Es vereint die Bereiche Kino-Filmverleih, Home Entertainment, Video on Demand (VoD), TV und Co-Produktion unter einem Dach. Ziel von CH Media ist es, das Geschäft mit nationalen Filmlizenzen und deren Vermarktung in sämtlichen Vertriebskanälen auszubauen und die sich ergebenden Synergien zwischen IMG und CH Media zu nutzen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Die IMG vertreibt in ihrem Filmkatalog unter anderem Schweizer Filme wie «Die göttliche Ordnung», «Heidi» oder «Papa Moll» sowie internationale Blockbuster wie «Die Tribute von Panem»-Reihe, «Plötzlich Papa», «Wonder», oder im 2019 die neuen Filme «Playmobil – Der Film» und «Shaun das Schaf – der Film 2».

Die beiden Gründer Peter und Patrick Schaumlechner bleiben Co-CEOs und Mitglieder des Verwaltungsrates. Die Mehrheitsbeteiligung wird von Roger Elsener, Geschäftsführer TV & Radio geführt.

Über den Kaufpreis, die Höhe der Beteiligung sowie weitere finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart. (pd/eh)