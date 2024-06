SRG: Mehrheit ist für Sparen, aber gegen Halbierung

Publiziert am 28.06.2024

Die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer begrüsst die SRG-Sparpläne von Bundesrat Albert Rösti. Allerdings findet die Halbierungsinitiative zurzeit keine Mehrheit. Das zeigt eine Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Sotomo im Auftrag von Blick durchgeführt hat. «Nach heutigem Stand würde die Initiative kaum eine Mehrheit finden», sagt Politologe Michael Hermann vom Sotomo gegenüber der Zeitung.

Sogar eine klare Mehrheit der SVP-Sympathisanten ist mit der SRG als Informationsquelle zufrieden. Unabhängig von der Parteipräferenz sind es fast 80 Prozent. Sparpotenzial sehen die Befragten beim Service Public aber durchaus – vor allem bei der Verwaltung, der Unterhaltung und den vielen Radiosendern.

Frau und Herr Schweizer sind grundsätzlich zufrieden mit dem Informationsangebot der SRG, wie die Umfrage zeigt. So geben über drei Viertel der Befragten an, sich durch das SRG-Angebot gut oder sehr gut informiert zu fühlen. Ähnlich viele Menschen in der Schweiz sprechen der SRG eine wichtige Rolle für die Demokratie und den Zusammenhalt der Schweiz zu. (sda/wid)

Der Abstimmungstermin ist noch nicht bekannt, heute geht man davon aus, dass die Initiative 2025 oder 2026 vors Volk kommt.