Bruno Bötschi, 250 Mal haben Sie gefragt. Wie viele Fragen haben Sie in zehn Jahren ungefähr gestellt – und welche davon am häufigsten?

Ich bin kein Fan von Excel-Listen. Über den Daumen gepeilt dürften es bisher rund 24'000 Fragen gewesen sein. Aber was ich weiss: Fast jedes «Bötschi fragt» beginnt mit drei Oder-Fragen.

In der 250. Ausgabe von «Bötschi fragt» sind die Beachvolleyballerinnen Nina Brunner und Tanja Hüberli zu Gast. Warum gerade die beiden?

250 Interviews innert zehn Jahren sind doch eine ziemlich coole Leistung – also zumindest habe ich Ausdauer bewiesen. Deshalb finde ich es passend, dass ich zum Jubiläum zwei Schweizer Weltklasse-Sportlerinnen interviewen werde.

«Statt lange zu reden, wollte ich möglichst viele Fragen stellen»

Wie kam es damals zur Rubrik, und was war der ursprüngliche Plan?

«Bötschi fragt» entstand aus der Idee, ein schnelles, spontanes und unterhaltsames Interviewformat zu schaffen. Statt lange zu reden, wollte ich möglichst viele Fragen stellen – und Antworten bekommen, die überraschen. Denn oft sagt eine spontane Antwort mehr als eine lange Erklärung.

Laut Ihnen war das Gespräch mit Hazel Brugger Ihr vielleicht bestes Interview. Hat ihr seither jemand den Titel streitig gemacht?

Ehrlich gesagt gibt es in fast jedem «Bötschi fragt» zwei, drei Antworten, die mich überraschen oder sogar flashen. Wenn ich ein Interview aus den letzten Monaten herausgreifen müsste, wäre es jenes mit Musiker Florian Ast. Es beginnt rasant und wird plötzlich sehr persönlich. Besonders seine Offenheit über den verlorenen Kontakt zu seinem ältesten Sohn hat mich berührt.

Und welches Gespräch aus den früheren Jahren ist Ihnen geblieben?

Unvergessen bleibt mir das Interview mit Komiker Torsten Sträter im Jahr 2022. Er ist ein grossartiger Sprachvirtuose, der selbst aus einer simplen Frage eine Comedy-Nummer macht. Und wer Winterthur so beschreibt, dass er sich beim Anblick der Stadt verarscht vorkommt, hat bei mir sowieso gewonnen.

Wer war die härteste Nuss – und haben Sie das Aufnahmegerät inzwischen einmal vor dem «Tschüss» ausgeschaltet?

Bei einem Starcoiffeur dachte ich dreimal: Wow, was für ein arroganter Kerl. Hätte ich schlechte Laune gehabt, wäre ich frühzeitig aufgestanden und gegangen. Und «Bachelorette» Ariel hatte kürzlich eine schreckliche Leck-mich-am-Arsch-Stimmung. Das Aufnahmegerät schalte ich übrigens nie vorzeitig aus – die besten Antworten kommen oft ganz zum Schluss.

«Ich wurde als ‹spezieller Journalist› bezeichnet»

Sie sagten einmal, es heisse immer, Ihre Interviews seien zu lieb. Stört Sie das – oder ist es Programm?

Das war einmal. Kürzlich war ich zu Gast im Podcast «Hanselmann & Heller». Dort wurde ich als «spezieller Journalist» bezeichnet. Auf meine Nachfrage hiess es: ein Mensch mit Charakter. Vielleicht habe ich Reto Hanselmann einfach zu wenig hofiert (lacht).

Gibt es Fragen, die Sie nie stellen? Oder solche, bei denen häufig «weiter» gesagt wird?

Fragen unter der Gürtellinie bespreche ich nur mit Pornostars. «Weiter» wird kaum gesagt. Den Weltrekord mit insgesamt viermal «Weiter» hält Stefan Buck, der Sänger von Hecht.

Gab es Gäste, die nach der Autorisierung kaum mehr etwas vom Gespräch übrig liessen?

Nein – dafür bin ich zu gut vorbereitet (lacht). Am ehesten versuchen Politikerinnen und Politiker, ihre Aussagen nachträglich zurechtzubiegen. Manche behaupten bei der Autorisierung sogar plötzlich das Gegenteil dessen, was sie im Gespräch gesagt haben.

Was hat sich in zehn Jahren am meisten verändert: die Gäste, ihre PR-Begleitung oder Sie als Interviewer?

Meine Falten im Gesicht.

Früher kündigten Sie Ihren Gästen 45 Minuten an, heute sind es oft 30. Sind die Gespräche generell kürzer geworden – oder richtet sich das nach dem Zeitbudget des Gegenübers?

Die Dauer richtet sich nach der Länge der Antworten der Gäste.

«Es war ein grössenwahnsinniges Projekt»

Für die Rubrik «Das längste Interview der Schweiz» haben Sie Frank Baumann und Marco Rima je 1000 Fragen gestellt. Wie lange dauert so etwas – und war das Grössenwahn oder ein Experiment?

Es war ein grössenwahnsinniges Projekt, das jeweils rund fünf Stunden dauerte. Einstellen mussten wir das Format wegen der Corona-Pandemie. Jetzt träume ich von einem 24-Stunden-Interview-Marathon auf der Langstrasse: in der Olé-Olé-Bar, jede Stunde ein neuer Gast.

Ein langes Frage-Antwort-Interview auf der Newsplattform eines Telekom-Unternehmens: Wie gut funktioniert das Format im Klick-Zeitalter – und welche Ausgabe lief am besten?

Dazu kann ich nur so viel sagen: Das Format wird sehr gerne gelesen – und hat eine ausserordentlich hohe Lesezeit. Das meistgelesene «Bötschi fragt» in diesem Jahr ist jenes mit Fetisch-Lady Karo.

Wie lange gibt es «Bötschi fragt» noch? Mindestens nochmals 250 Folgen?

Ich finde es nach wie vor sehr cool, mit den unterschiedlichsten Menschen zu sprechen, und bin auch sehr dankbar, dass ich das tun darf. Aber auch ich werde älter – mein Ziel sind 400 Ausgaben.