Marie Claire Suisse: Mélina Neuhaus übernimmt Redaktionsleitung

Publiziert am 03.08.2026

Die MHD SA im waadtländischen Chardonne hat Mélina Neuhaus per 1. August 2026 zur «Responsable éditoriale» der Schweizer Ausgabe von Maria Claire ernannt. Das schreibt der Verlag in einer Medienmitteilung. Die 42-Jährige rapportiert direkt an Marc-Henri Debluë, der Verleger und presserechtlich verantwortlicher Leiter bleibt. Zuständig ist Neuhaus laut Mitteilung für die redaktionelle Steuerung, die Koordination des Teams und die Projektbegleitung in den Bereichen Digital, Marketing und Events.

Neuhaus ist Betriebsökonomin FH und PR-Fachfrau mit eidgenössischem Fachausweis, schreibt für mehrere Schweizer Medien und ist dem Titel seit 15 Jahren verbunden. Daneben führt sie eine eigene PR-Agentur: Gemäss Handelsregister ist sie alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin der Maneki Sàrl in Saint-Martin FR. (pd/nil)