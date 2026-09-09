Publiziert am 09.09.2026

Der Zeit Campus Mental Health Ratgeber ist am Mittwoch erstmals in der Schweiz erschienen, teilt der Zeit-Verlag mit. Das 164-seitige Magazin bietet jungen Erwachsenen, insbesondere Studierenden, Orientierung für ihre mentale Gesundheit. Es behandelt unter anderem den Umgang mit Herausforderungen und Krisen, Strategien gegen Unistress und Prüfungsangst sowie Tools für einen achtsameren Alltag. Der Ratgeber erscheint auf Deutsch und Französisch mit Protagonistinnen und Protagonisten aus verschiedenen Schweizer Kantonen.

Kostenlose Verteilung von 90'000 Exemplaren

Der Ratgeber ist mit Unterstützung der Beisheim Stiftung Schweiz kostenlos erhältlich – als gedrucktes Exemplar oder E-Paper, bestellbar unter www.ratgebermentalhealth.ch beziehungsweise www.guide-sante-mentale.ch. Von der Gesamtauflage von 90'000 Exemplaren entfallen 60'000 auf die deutsche und 30'000 auf die französische Ausgabe. Verbreitet wird der Ratgeber über Universitäten und Hochschulen, öffentliche Einrichtungen, Gesundheits- und Jugendnetzwerke sowie Bildungsverbände.

Der Ratgeber entstand in Kooperation mit der Beisheim Stiftung, bei vollständiger redaktioneller Unabhängigkeit von Zeit Campus. Für die journalistische und gestalterische Umsetzung ist die Hamburger Redaktion unter der Leitung von Chefredaktor Christoph Farkas verantwortlich. Fachlich begleitet wurde die Entwicklung von einem Beirat mit Expertise aus Medizin, Gesundheitswesen und Forschung sowie von Organisationen, die sich für die mentale Gesundheit junger Menschen in der Schweiz engagieren, zudem von der Redaktion von Zeit:Schweiz.

Thomas Först, Geschäftsführer der Beisheim Stiftung Schweiz, erklärt in der Mitteilung, mentale Gesundheit sei eine wichtige Voraussetzung dafür, dass junge Menschen ihren Weg eigenständig gestalten und ihre Potenziale entfalten könnten. Der Ratgeber vermittle fundiertes Wissen verständlich und lebensnah und biete konkrete Orientierung für die Herausforderungen des Studien- und Lebensalltags. Man freue sich, nach dem Launch in Deutschland den Ratgeber nun auch Schweizer Studierenden kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Fortführung eines ausgezeichneten Formats

Der Schweizer Ratgeber knüpft an die deutsche Ausgabe an, die im Januar 2024 erstmals in Kooperation mit der Beisheim Stiftung Deutschland erschienen ist. Von dieser wurden bisher über eine halbe Million gedruckte Exemplare verbreitet. Sie gewann beim European Magazine Award 2025 fünf Preise, unter anderem in den Kategorien Design und Storytelling, und erhielt als einziges Medium die Auszeichnung «Special Recognition of the Year». (pd/spo)