Micha Wernli wird neuer Art Director (AD) der CH-Media-Tageszeitungen. Der 45-Jährige löst in dieser Funktion Sven Gallinelli ab, der CH Media Ende April Richtung Republik verlässt (persoenlich.com berichtete).

«Der visuelle Auftritt einer Zeitung war mir schon immer wichtig», so Micha Wernli auf Anfrage von persoenlich.com. «Gerade in Zeiten des Nebeneinander von Online und Print kommt einer ansprechenden Gestaltung in gedruckter Form eine immer wichtigere Bedeutung zu. Es reizt mich, künftig den Printprodukten der CH Media ein zeitgemässes Gesicht zu geben, mitzugestalten und mitzuprägen.»



Wernli ist seit 2005 beim Unternehmen tätig, zunächst im Regionalressort Brugg. Dann half er beim Aufbau der neu geschaffenen Community-Plattform a-z.ch/lokal (heute: Meine Gemeinde) mit, ehe er 2010 ins Produktionsteam wechselte. Als Ressortleiter-Stv. sowie als Layouter und Infografiker setzte er sowohl gestalterisch wie organisatorisch seine eigenen Akzente, wie es in einer internen Mitteilung von CH Media heisst.

AD der Schweiz am Wochenende ist weiterhin Brigitte Gschwend. (cbe)