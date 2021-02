Das Onlinemagazin Republik investiert «in die Stärke und Weiterentwicklung ihres visuellen Auftritts», heisst es am Mittwoch auf Twitter. Sven Gallinelli werde neues Teammitglied in der Führungscrew.

Der 43-Jährige war bisher Art Director bei der Zentralredaktion von CH Media und wechselt nun per 1. Mai 2021 in gleicher Funktion zur Republik.



«Der visuelle Journalismus hat es in letzter Zeit schwer: Viele grosse Medienhäuser haben bei den Sparrunden den Gestaltungsbereich besonders zurückgefahren», so Gallinelli zu persoenlich.com. Die Republik hingegen sei ein Ort, wo nebst dem geschriebenen Wort auch die Optik einen hohen Stellenwert geniesse. «Das sieht man dem Produkt an und ich finde, die Republik kann hier auch international auf hohem Niveau mithalten. Dass ich diesen Auftritt künftig mitverantworten darf, ist eine der tollsten Aufgaben, die man sich im visuellen Journalismus vorstellen kann. Darum freue ich mich riesig.»

Die Republik verstärkt zudem das Feuilleton. Antje Stahl, Expertin für Kunst und Architektur, wechselt von der NZZ an die Langstrasse.

Ebenfalls neu zur Republik stösst ab März Theresa Magdalena Hein. Sie war bislang bei der Süddeutschen Zeitung für Kultur und Medien zuständig.

Jetzt ist es raus: Ich darf ab März mit den talentierten Menschen von @RepublikMagazin zusammenarbeiten und freue mich sehr! (München und @sz immer im) https://t.co/MxOqoJp5dw — Theresa Magdalena Hein (@realtheresahein) February 9, 2021

(cbe)