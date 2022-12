SRF: Michael Bolliger verlässt die Audio-Chefredaktion

Michael Bolliger wechselt im Juni 2023 von der Chefredaktion Audio in die Kulturabteilung. Der stellvertretende Chefredaktor Audio und Leiter der Regionalredaktionen wird künftig als multimedialer Themenplaner die Inhalte von SRF-Kulturformaten mitverantworten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der 59-Jährige arbeitet seit 1993 bei SRF. Bis 2006 arbeitete er als Redaktor in verschiedenen Funktionen, bevor er sich 2007 beim Aufbau vom damaligen DRS 4 News engagierte. Als stellvertretender Leiter prägte er das Programm des Radios für Aktualität und Zeitgeschehen wesentlich mit. 2010 übernahm Bolliger die Funktion als Leiter des Informationsprogramms und wurde damit Mitglied der Chefredaktion Radio. Aktuell ist Bolliger stellvertretender Chefredaktor Audio und Leiter der Regionalredaktionen.

Ab Juni 2023 wird Michael Bolliger als multimedialer Themenplaner in die Abteilung Kultur wechseln. In dieser Funktion wird er die Inhalte der multimedialen Teams «Reportagen & Talks» und «Serien & Langformate» mitverantworten. Die vernetzte Themenplanung über die unterschiedlichen Kanäle hinweg wird künftig zu seinen Kernaufgaben gehören.

«Ich freue mich sehr auf die Themenplanung in der Kulturabteilung, auf die Arbeit für unterschiedliche Formate und Erzählformen sowie auf die Tätigkeit in einer neu aufgestellten und agilen Organisation. Der Wechsel in die Kulturabteilung eröffnet mir die Möglichkeit, mich in den kommenden Jahren in einem neuen journalistischen Umfeld weiterzuentwickeln», wird Michael Bolliger in der Mitteilung zitiert.

«Mit Michael Bolliger bekommt die Kultur ein publizistisches Schwergewicht, einen Herzblut-Journalisten und einen äussert liebenswerten Kollegen. Grossen Dank für ‹Büez und Geist und Leidenschaft›», sagt Lis Borner, Chefredaktorin Audio, laut Pressemitteilung.

Die Stelle wird im neuen Jahr ausgeschrieben. (pd/wid)