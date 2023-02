SRF Kids: Michèle Rüedi wird Teil des Moderationsteams

Michèle Rüedi aus Luzern moderiert ab Ende Februar die Radiosendung «SRF Kids» auf Radio SRF 1. Sie ergänzt damit das Radioteam um Angela Haas und Anna Zöllig, wie es in einer Mitteilung heisst. «Als Kind habe ich selbst die Kindersendung auf SRF gehört und nun stehe ich auf der anderen Seite und habe die Möglichkeit, Kinder mit auf die Radio-Reise zu nehmen. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe», wird Rüedi zitiert. Ihre Premiere hat sie am 26. Februar ab 19 Uhr.

Seit Sommer 2022 ist Michèle Rüedi als Videojournalistin mit ihrer Kamera für die «SRF Kids News» im Einsatz. Ab Ende Februar übernimmt sie nun auch das Radiomikrofon. Die 23-Jährige hat den Diplomlehrgang Journalismus und die VJ-Ausbildung am MAZ Luzern absolviert und vor ihrem Engagement bei SRF als Moderatorin und Produzentin bei Radio Energy Luzern und als Moderatorin und Redaktorin bei Radio 3Fach gearbeitet.

SRF nimmt Kinder als Zielgruppe ernst, wie es in der Mitteilung weiter heisst: «Wir geben jeden Tag unser Bestes, um für und mit den Kindern zusammen spannende Inhalte zu erstellen», so Redaktionsleitern Andrea Fehr. «Ich freue mich sehr, dass Michèle Rüedi nun auch gegen Aussen für ‹SRF Kids› hör- und sichtbar und so für die Kinder zu einer Bezugsperson wird.»

Unter der Marke «SRF Kids» vereint SRF seit einem Re-Branding im Oktober 2022 sämtliche Angebote für Kinder, darunter auch die Radiosendung «SRF Kids» (ehemals «Zambo»), die jeweils samstags und sonntags von 19 bis 20 Uhr auf Radio SRF 1 zu hören ist. Herzstück des Kinderangebots sind die «SRF Kids News», die wöchentlich auf YouTube und auf srfkids.ch erscheinen. Zum multimedialen Angebot gehören zudem die «SRF Kids Hörspiele» und der Reportage-Podcast «SRF Kids Reporter:in», bei dem Kinder selbst mit dem Mikrofon einer Frage nachgehen. (pd/cbe)