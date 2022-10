SRF: Michèle Schönbächler wird Co-Leiterin

Die Programme von Radio SRF 1 und Radio SRF Musikwelle werden seit April 2022 von einer Co-Leitung verantwortet. Heidi Ungerer, die die Funktion zusammen mit Samuel Schmid innehatte, hat sich bereits davor entschieden, die Leitung per September 2022 abzugeben und in Frühpension zu gehen. Nun wurde ihre Nachfolgerin bestimmt: Per Januar 2023 übernimmt Michèle Schönbächler neben Samuel Schmid die Co-Leitung von Radio SRF 1 und Radio SRF Musikwelle.

Die 41-jährige Obwaldnerin arbeitet seit 2001 in verschiedenen Funktionen für Schweizer Radio und Fernsehen. Von 2001 bis 2011 stand Michèle Schönbächler als freie Mitarbeiterin für das «Regionaljournal Zentralschweiz» im Einsatz. Seit 2007 war sie als Radiojournalistin mit den Spezialgebieten Pferdesport und Kunstturnen für SRF Sport tätig und kommentiert seit 2012 auch für das Fernsehen diverse Sportarten – aktuell Pferdesport, Schwimmen, Curling und Orientierungslauf. Ausserdem hat sie im August 2022 die Moderation der Gesprächssendung «Persönlich» auf Radio SRF 1 übernommen.

Röbi Ruckstuhl, Leiter Kanäle Radio: «Ich freue mich sehr, dass wir mit Michèle Schönbächler eine erfahrene Medienfrau für die Co-Leitung von Radio SRF 1 und der Musikwelle gewinnen konnten. Mit ihrem Engagement und ihrer Begeisterung fürs Radio wird sie eine Bereicherung für den ganzen Bereich Kanäle Radio sein.»

Samuel Schmid, Co-Leiter Radio SRF 1 und Radio SRF Musikwelle: «Eine ausgewogene Co-Leitung war für mich ein wichtiges Anliegen für die Führung von Radio SRF 1 und Radio SRF Musikwelle. Daher freue ich mich ausserordentlich, dass wir jetzt mit Michèle Schönbächler eine im Hause SRF bestens bekannte und vernetzte Kollegin für die Co-Leitung gewinnen konnten. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass wir so gemeinsam für die Herausforderungen der nächsten Jahre sehr gut aufgestellt sind.»

Ihre neue Stelle als Co-Programmleiterin von Radio SRF 1 und Radio SRF Musikwelle wird Michèle Schönbächler im Januar 2023 antreten. Daneben wird sie auch künftig die SRF-Gesprächssendung «Persönlich» moderieren und für SRF Sport als Kommentatorin im Rahmen der Pferdesport-Berichterstattung im Fernsehen im Einsatz stehen.