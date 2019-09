In der Woche vom 13. bis 19. Januar 2020 bieten verschiedene Schweizer Medien bei der dritten Ausgabe von YouNews, der Schweizer Jugendmedienwoche, Jugendlichen einen vertieften Einblick in die verschiedenen Sparten des Journalismus. Die «NZZ» verschafft während drei Tagen einen Einblick in die Arbeit der Videojournalisten. Bei SRF Virus lernen die Jugendlichen das Live-Radio näher kennen und erfahren, wie der legendäre Rap-Event «Virus Bounce Cypher» zustande kommt. Mit dem neuen YouNews-Partner «PCtipp« können sie einen eigenen Podcast produzieren. Zudem können junge Nachwuchstalente bei einer Ausgabe des Nachrichtenmagazins «10vor10» mitbestimmen und mitgestalten, was gesendet wird.

Der «Blick», die SRF-«Tagesschau» und der «Tages-Anzeiger» sind erstmals mit einem medienübergreifenden Projekt am Start und kooperieren dazu mit dem Lauberhornrennen in Wengen, wie SRF in einer Mitteilung dazu schreibt. Gemeinsam mit den Redaktionen berichten die Jugendlichen über die Vorbereitungen und die Stimmung in Wengen kurz vor dem Rennen. Dabei können sie als Moderatorin oder Moderator vor der Kamera stehen und Skiprofis oder Nachwuchstalente interviewen.

Mit «10vor10», dem «Bieler Tagblatt», der «Engadiner Post», dem «Frutigländer», Radio 4 TNG – The Next Generation, «PCtipp», den «Schaffhauser Nachrichten», der Medienfamilie der Südostschweiz und dem SRF-«Club» konnten zahlreiche neue Partner für die dritte Durchführung des Projekts gewonnen werden. Auch die Gründungspartner, namentlich die SRF-«Tagesschau», der «Tages-Anzeiger»/die «SonntagsZeitung», die Schweizer Journalistenschule MAZ, Radio Argovia, Radio SRF 3, SRF Virus und «Watson» sind wieder mit dabei. «YouNews» treu sind seit der zweiten Ausgabe auch der «Blick», die «NZZ», die «NZZ am Sonntag», Radio 24, Virgin Radio Switzerland, die «Nachrichten» von Radio SRF und die «Arena».

Die interessierten Schulklassen und Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren können sich ab sofort bis am 8. November 2019 auf YouNews.ch für eine Teilnahme bewerben. Auf der Website sind auch weitere Informationen und alle Projektbeschriebe zu finden. Die Jugendlichen erhalten die Möglichkeit, direkt in den Redaktionen mitzuarbeiten. Die so entstandenen Beiträge werden im jeweiligen Partnermedium publiziert.