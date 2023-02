Verlegerverband: Mitglieder treffen sich vor SwissMediaForum

Der Verlegerverband Schweizer Medien (VSM) gehört nebst den grossen privaten Medienunternehmen und der SRG zur Trägerschaft des SwissMediaForums, dem führenden Anlass der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche. Mit der kommenden Veranstaltung vom 11. und 12. Mai 2023 wollen der VSM und das SwissMediaForum ihre bisherige Zusammenarbeit stärken, wie es in einer Mitteilung heisst.

So werde die Mitgliederversammlung des VSM unmittelbar vor dem SwissMediaForum am 11. Mai im KKL Luzern durchgeführt. Das ist nicht neu: Bereits 2016, 2017 und 2018 fand die Mitgliederversammlung jeweils vor dem SwissMediaForum statt. «Ab 2019 wurden die beiden Events wieder getrennt durchgeführt und werden jetzt im 2023 wieder zusammengeführt», so VSM-Geschäftsführer Stefan Wabel auf Anfrage von persoenlich.com.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, engagiert sich zudem der VSM – nebst TX Group, Ringier, CH Media, NZZ und SRG – als Gastgeber des traditionellen Mediendinners am Abend des SwissMediaForum. Und wie in den Vorjahren organisiere der VSM wiederum eine Break-Out-Session als Programmelement des SwissMediaForums.

Anmeldungen für die VSM-Mitgliederversammlung und für das SwissMediaForum sind ab sofort möglich. VSM-Mitglieder profitieren dabei von Sonderkonditionen. (pd/cbe)