SRG.D: Mitgliedermagazin Link wird eingestellt

Nach rund 30 Jahren ist Schluss: Die SRG Deutschschweiz stellt ihr Mitgliedermagazin Link per Ende Jahr ein. Das teilte die Trägerorganisation am Mittwoch auf ihrer Website mit. Link beleuchtete während drei Jahrzehnten Themen rund um die SRG, die Medienlandschaft und die Medienpolitik. Den Mitgliedern wurde das Heft zuletzt fünfmal jährlich exklusiv per Post zugestellt.

Den Entscheid begründet die SRG Deutschschweiz mit der weiterhin anspruchsvollen finanziellen Situation sowie mit deutlich gestiegenen Produktions- und Versandkosten. Hinzu komme die veränderte Mediennutzung: Inhalte würden heute vermehrt digital gelesen, geteilt und diskutiert. Hintergrund ist zudem das Sparprogramm der SRG, das sich auch auf die Finanzen der Trägerschaft auswirkt.

«Kommunikation künftig verstärkt über digitale Kanäle»

«Ziel ist es, die vorhandenen Ressourcen möglichst wirksam für die Kommunikation mit den Mitgliedern sowie mit der breiten Öffentlichkeit einzusetzen», teilt die Medienstelle auf Anfrage mit. «Die Kommunikation mit unseren Mitgliedern werden wir weiterhin sicherstellen – an regionalen Veranstaltungen, künftig aber auch verstärkt über digitale Kanäle.» Informieren will die SRG Deutschschweiz zudem über den Newsletter «SRG aktuell», die Website und die Social-Media-Kanäle.

persoenlich.com wollte wissen, ob der Verzicht angesichts der eher älteren Mitgliedschaft der richtige Entscheid sei – das Heft brachte Sichtbarkeit. Die Einstellung sei «Teil einer umfassenden Überprüfung» der Aktivitäten, heisst es dazu.