CH Media: Moser & Schelker erfüllen sich ihre Träume

Publiziert am 13.05.2024

Die Dinge, die man im Leben unbedingt mal machen will, kommen auf die Bucket List. Eine solche haben auch die beiden Entertainer und Freunde Simon Moser und Michael Schelker erstellt. Nur: Was Moser erleben will, findet Schelker total daneben und umgekehrt. In ihrer neuen Sendung «Buddy Bucket List» muss der eine jedoch den Wunsch des anderen miterfüllen – auch widerwillig (persoenlich.com berichtete).

Die erste von sechs Folgen des Unterhaltungsformats wird am 22. Mai auf der Streamingplattform Oneplus gezeigt, teilt CH Media Entertainment mit. Ob die Sendung zu einem späteren Zeitpunkt auch im Free-TV gezeigt wird, etwa auf 3+, liess das Medienunternehmen unbeantwortet.

In «Buddy Bucket List» wird viel gelacht und noch mehr geflucht. Die Kameracrew mischt sich auch noch ein und sorgt mit unerwarteten Hürden für zusätzlichen Zunder. Immer wieder liegen die Nerven blank. Doch es gibt auch Momente, in denen Tränen der Rührung fliessen.

Moser & Schelker sind der 43-jährige Simon Moser und der 31-jährige Michel Schelker aus Bern. Die beiden Freunde haben sich im Schweizer Unterhaltungsgeschäft zu einer starken Marke entwickelt. Sie moderieren die Morgenshow auf Radio Energy Bern, unterhalten als DJ-Duo ein volles Stadion, haben mit «Die Sprechstunde» den Nr. 1 Comedy Podcast der Schweiz und füllen auch live mühelos riesige Säle beziehungsweise «Das Zelt». Ihr Erfolgsrezept: Zwei Freunde, die sich gegenseitig gerne aufziehen, dabei aber keine Rolle spielen, sondern einfach sie selbst sind. (pd/nil)