Der Schweizer Musiksender «James FM - good times only» erschliesst das komplette Einzugsgebiet der Wirtschaftsregion Luzern-Zug-Zürich. Via Streaming, Cable und Apps ist der Sender zudem schweizweit zu empfangen. Die Ankunft von James FM in Zürich wird on- und offline mit verschiedenen Sujets beworben. Auch für Zürich gilt: «Die beste Musik von James mit den besten News von SRF».



Werbekunden haben die Möglichkeit, Kampagnen im gesamten DAB-Sendegebiet oder in den einzelnen DAB-Senderegionen Zentralschweiz und Zürich zu buchen. «Nebst langjährigen Werbekunden konnten für den DAB-Start in Zürich namhafte neue Partner gewonnen werden», heisst es in einer Mitteilung.



James FM positioniert sich als reiner Musiksender für Hörerinnen und Hörer, die Wert legen auf einen abwechslungsreichen Musikmix mit den besten Pop- und Rocksongs von heute und gestern sowie auf einen reduzierten Sprachanteil. Morgens, mittags und abends werden die Nachrichten des News-Partners SRF ausgestrahlt. «James FM begleitet stimmungsvoll durch den Tag – so wie es ein Butler namens JAMES auch tun würde», heisst es weiter.



Umsetzungspartner für die Kommunikationsmassnahmen: sidlerdesign, Cham (Kreation), Webkinder, Luzern, Anja Bienz (Homepage), Drop8, Zürich, Monty Meier und Sam Lutz (Online-Advertising) und Alpenplakat/SwissPlakat, Hünenberg, Bruno Frey (Plakate). (pd/mj)