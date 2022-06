SRF: Myriam Reinhard berichtet aus der Romandie

Ab Sommer ergänzt Myriam Reinhard das bestehende SRF-Korrespondentennetz in der Westschweiz und stösst zu den bisherigen Korrespondentinnen Natascha Schwyn und Felicie Notter. Myriam Reinhard folgt auf Mirjam Mathis, die die TV-Korrespondentenstelle in Frankreich übernimmt (persoenlich.com berichtete).

«Durch meinen bilingualen Hintergrund bin ich mit der Westschweizer Kultur, Denk- Und Lebensweise sehr vertraut und kehre sozusagen zu meinen Wurzeln zurück», wird Myriam Reinhard in einer Mitteilung zitiert. «Genf ist ein wichtiger wirtschaftlicher und politischer Standort mit internationalem Flair und bietet, nebst dem ‹savoir vivre›, die Möglichkeit einer facettenreichen Berichterstattung.»

Natascha Schwyn, Co-Leiterin TV-Inlandkorrespondentinnen und -korrespondenten sowie Westschweiz-Korrespondentin, ergänzt: «Wir freuen uns sehr, dass Myriam Reinhard, eine versierte Journalistin mit viel Erfahrung im Investigativ-Journalismus, zum Team dazu stösst. Sie ist bestens vernetzt, kennt die Lebenswelt der Romands ausgezeichnet und kann im Büro Genf dort anknüpfen, wo sie nach ihrer mehrmonatigen Stellvertretung aufgehört hat. Mit der Romandie im Rucksack wird es für Myriam ein Heimspiel, aus dem Arc lémanique zu berichten.»

Die 38-jährige Reinhard begann ihre journalistische Laufbahn beim Bieler Radio Canal 3 als Redaktorin und Produzentin. Parallel dazu absolvierte sie die Diplomausbildung an der Schweizer Journalistenschule (MAZ). 2017 wechselte Myriam Reinhard zu SRF, wo sie zunächst als Praktikantin und Freelancerin für «10 vor 10» arbeitete. Danach erfolgte zuerst der Wechsel in die Video- und Auslandredaktion sowie später in die Inlandredaktion. Von April 2021 bis Januar 2022 stand Reinhard im Rahmen einer Stellvertretung bereits ein erstes Mal als TV-Korrespondentin für die Region Genf im Einsatz. (pd/cbe)