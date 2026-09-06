SRG: Nach 64 Jahren geht es ins Provisorium

Am 3. August hat die SRG ihre Flächen an der Giacomettistrasse an die neue Untermieterin BKW übergeben. Das steht in einer Hausmitteilung, die persoenlich.com vorliegt. Damit endet nach 64 Jahren die Zeit der Generaldirektion am Berner Ostring.

Der neue Standort an der Schwarztorstrasse ist aber noch nicht bezugsbereit. Der Umbau im Studio Bern, wo die rund 240 Mitarbeitenden der Generaldirektion einziehen sollen, hat noch nicht begonnen. Seit Mitte Juni arbeitet das Personal in zwei Provisorien.

«Erlangen der Baubewilligung anspruchsvoller»

Grund für die Verzögerung ist ein laufendes Bewilligungsverfahren. Das Gebäude figuriert im Bauinventar der Stadt Bern als schützenswert, weshalb die Auflagen der Denkmalpflege und jene des Amts für Energie aufeinander abgestimmt werden müssen. «Trotz sorgfältiger und frühzeitiger Vorbereitung sowie zahlreicher Vorbesprechungen gestaltet sich das Erlangen der Baubewilligung deutlich anspruchsvoller, als wir das basierend auf früheren Erfahrungen erwarten konnten», wird Peter Krähenbühl, Projektleiter Immobilien der SRG, in der Hausmitteilung zitiert.

Der Baustart war auf den 1. August angesetzt und verschiebt sich voraussichtlich auf Ende Oktober. Ein verbindliches Umzugsdatum gibt es nicht, Krähenbühl rechnet aus heutiger Sicht mit Frühling 2027.

Angekündigt hatte die SRG den Standortwechsel im Juli 2025 (persoenlich.com berichtete) – damals auf Ende 2026, mit einer vollständigen Untervermietung der Giacomettistrasse per Juli 2027. Diese erfolgte nun elf Monate früher.

Mit der Reduktion von drei auf zwei Standorte in Bern will die SRG nach eigenen Angaben ihre strukturellen Kosten um einen einstelligen Millionenbetrag pro Jahr senken.

«In prächtiger Landschaft situiert»

Anfang der 1960er-Jahre waren die Generaldirektion und der Kurzwellendienst an neun verschiedenen Standorten in der Stadt Bern untergebracht. 1962 zogen sie gemeinsam in den Neubau an der Giacomettistrasse 1. Der damalige SRG-Zentralpräsident Hans Oprecht beschrieb das Gebäude im Jahresbericht als «praktisch eingerichtetes modernes Bürohaus, in der Nähe des Burgernziels, in prächtiger Landschaft situiert». Die Autobahn, die heute unmittelbar am Areal vorbeiführt, wurde vier Jahre später eröffnet. 1973 verlegte die Generaldirektion ihren Sitz in ein neu gebautes Hochhaus direkt nebenan (Bild unten). Dort war sie bis zuletzt untergebracht.

Nach einer mehrjährigen Sanierung verkaufte die SRG 2012 die Liegenschaft an die Mobiliar und blieb Mieterin. In den Jahren danach zog sie sich schrittweise zurück, indem sie einzelne Etagen nicht mehr nutzte und zur Vermietung an Dritte freigab.