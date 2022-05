Bajour: Naomi Gregoris hat gekündigt

Nach zweieinhalb Jahren bei Bajour hat sich Naomi Gregoris entschieden, das Basler Onlinemedium auf Ende August zu verlassen. Zum Grund sagt sie auf Anfrage: «In den letzten drei Jahren habe ich drei Kinder bekommen und daneben viel Energie und Leidenschaft in das Startup Bajour gesteckt. Ein Medien-Startup fordert immer Zeit und Engagement – was ich in der Intensität nicht mehr leisten kann.» Sie werde das Team sehr vermissen – aber Basel sei zum Glück klein, man laufe sich immer wieder über den Weg.

Journalistisch will sich Gregoris künftig «vermehrt nationalen, feministischen Themen widmen», wie sie sagt. Ausserdem will sie ihren Podcastprojekten wieder mehr Aufmerksamkeit geben. Ihren Podcast «Untenrum» plant sie zu monetarisieren und mit regelmässigen Folgen und Veranstaltungen auszubauen.

Gregoris startete 2020 als eines der ersten Teammitglieder bei Bajour. Davor war sie bei der Basler Tageswoche, Radio SRF 2 Kultur und der bz Basel tätig. Sie hat Kunstgeschichte in Basel und Kulturpublizistik an der ZHdK studiert. (wid)