Annabelle: Naomi Gregoris wird Reportage-Chefin

Publiziert am 02.09.2026

Naomi Gregoris übernimmt die Leitung des Ressorts Reportage beim Magazin Annabelle. Als Ressortleiterin wird sie Themen entwickeln, Autorinnen und Autoren betreuen und für die journalistische Qualität des Ressorts verantwortlich sein, heisst es in einer Mitteilung.

Gregoris «versteht es, gesellschaftlich relevante Themen über Menschen und ihre Geschichten zugänglich zu machen. Diese Mischung aus Haltung, Nähe und gutem Journalismus wollen wir bei Annabelle weiter stärken», wird Chefredaktorin Barbara Loop zitiert.

Gregoris selbst erklärte, Annabelle sei für sie ein Ort, an dem Debatten, Reportagen, Mode und Unterhaltung zusammenfänden. Sie freue sich darauf, gemeinsam mit dem Team Geschichten zu erzählen und den gesellschaftspolitischen Diskurs mitzuprägen.

Die 38-jährige Journalistin, Podcasterin und Moderatorin war zuvor für TagesWoche, BZ Basel, Bajour und Woz tätig und arbeitete freiberuflich unter anderem für Die Zeit, SRF 2 und NZZ am Sonntag. Sie schreibt zu gesellschaftspolitischen und feministischen Themen. Mit ihrem Podcast «Untenrum» griff sie Themen rund um Körper, Sexualität und Frausein auf, unter anderem den Umgang mit Fehlgeburten. Ihre Arbeiten wurden mehrfach für Journalismuspreise nominiert.

Gregoris tritt die Nachfolge von Stephanie Hess an. Diese hat die Zeitschrift Ende Juni verlassen, um eine Ausbildung zur Berufsschullehrerin zu beginnen (persoenlich.com berichtete). Die Annabelle-Redaktion und der Verlag Medienart bedankten sich bei Hess für ihr Engagement. (pd/spo)