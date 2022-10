Eishockey-Fans nerven sich über die Spielzusammenfassungen von MySports. Der Grund: Während einige Partien ausführlich analysiert werden, werden andere nur kurz angeschnitten oder gar nicht thematisiert. Laut der SonntagsZeitung (SoZ) habe nun die National League beim Sunrise-Sender interveniert. Wie die Highlights im Moment präsentiert würden, sei weder zuschauer- noch fanfreundlich. MySports zeigt laut der Tamedia-Zeitung Verständnis und kündigt Verbesserungen an (Artikel online nicht verfügbar).

Auch SRF darf ab 23 Uhr ausführlich über die Spiele berichten, wie in einem Vertrag festgehalten ist. In diesem Vertrag mit Sunrise heisse es, dass die Beiträge mit einem kaum sichtbaren Wasserzeichen gekennzeichnet werden müssen. Laut SonntagsZeitung fasst SRF jedoch bereits vor 23 Uhr die Spiele zusammen. Der Sender berufe sich dabei auf das Kurzberichterstattungsrecht. Die Beiträge hätten zudem keine Quellenangabe. Am Freitag habe das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) eingegriffen: SRF müsse bei den Kurz-Highlights eine deutlich lesbare Quellenangabe machen. Ausserdem seien die Parteien angewiesen worden, generell eine Lösung zu finden, so die SoZ. (cbe)