Bieler Tagblatt: Nemo empfindet Interviewfragen als «Angriff»

Publiziert am 02.08.2024

Geplant waren Fragen zur israelischen ESC-Teilnehmerin Eden Golan, wie es im Beitrag des Bieler Tagblatts heisst. Das Gespräch fand im Rahmen von Nemos Auftritt am Lakelive-Festival am Mittwoch statt und wurde am Freitag publiziert.

Als die Journalistin an der Thematik festhielt, beendete Nemo das Interview. «Die Fragen fühlen sich an wie ein Angriff», zitierte die Zeitung das Multitalent. «Dass das von Biel kommt, macht mich sehr traurig, ehrlich gesagt.» Die Fragen seien rhetorisch gestellt worden, sodass Nemo «nur verlieren kann mit der Antwort».

Die Weisung des Managements sei im Vorhinein gewesen, dass politische Fragen sowie Fragen zu Nemos Privatleben zu vermeiden seien, wie es im Artikel weiter heisst. Daraufhin habe die Tageszeitung auf das Presserecht verwiesen und die Erlaubnis erhalten, politische Fragen zu stellen. Es war das erste Interview des Bieler Tagblatts mit Superstar Nemo seit dessen ESC-Sieg vor drei Monaten. (sda/nil)