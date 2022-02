CH Media: Neue Chefredaktorin für die Wohnrevue

Bernadette Bissig übernimmt per 1. Mai 2022 den Posten der Chefredaktorin der Wohnrevue. Die 46-Jährige folgt auf Benjamin Moser, der das Magazin mit den Themenschwerpunkten Design, Innenarchitektur und Architektur auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neu zu orientieren.

«Ich begeistere mich für die schönen Dinge des Lebens, habe ein grosses Faible für Designthemen rund ums Wohnen und verfolge Architektur- und Innenarchitekturtrends aufmerksam», wird Bernadette Bissig in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert. «Kein Wunder also, dass mich die Wohnrevue schon lange begleitet. So freue ich mich umso mehr, dieses hochwertige Magazin gemeinsam mit dem erfahrenen Team zu prägen und weiterzuentwickeln.»

Bernadette Bissig schreibt seit knapp zehn Jahren als Fachjournalistin über Hospitality-Themen, wie CH Media mitteilt. In dieser Zeit war sie unter anderem als Chefredaktorin des Fachmagazins Hotelier tätig und verantwortete pro Jahr zehn Ausgaben sowie zwei Sonderausgaben – eine davon jeweils mit dem Themenschwerpunkt Interior Design. Zusätzliche Erfahrung im Magazinbereich sammelte Bissig beim Hotellerie Gastronomie Verlag in Luzern als Mitglied der Redaktionsleitung, wo sie im Turnus für die Redaktionsleitung, die Produktion und den Blattabschluss zuständig war.

«Bernadette Bissig ist mit ihrer breiten Erfahrung und ihren umfassenden Designkenntnissen die ideale Besetzung für die Position der Chefredaktorin der Wohnrevue. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und wünsche ihr herzlich viel Erfolg und Freude bei dieser neuen Herausforderung», so Roland Kühne, Chief Operating Officer von CH Media. (pd/cbe)