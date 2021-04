041: Neue Co-Chefredaktion bei Kulturmagazin

041 – Das Kulturmagazin und null41.ch werden künftig von einer Co-Chefredaktion geführt, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Damit soll dem Online- sowie Printformat von null41 stärker Rechnung getragen werden. Beide Co-Chefredaktorinnen seien mit dem Zentralschweizer Kulturwerkplatz bestens vertraut und verfügten über ein breites journalistisches wie auch kulturelles Netzwerk. Ihre langjährigen kulturjournalistischen Erfahrungen sowie ihr überregionales Schaffen sei ein grosser Gewinn für den null41 Verlag sowie für die IG Kultur Luzern (Hrsg.), so die Mitteilung.

Die gebürtige Rheintalerin Anja Nora Schulthess (1988) lebt in Luzern und bringt mehrjährige Erfahrung als freischaffende Journalistin und Autorin mit. Nach ihrem Abschluss an der Universität Zürich (MA Kulturanalyse | BA Philosophie) war sie als Literaturwissenschaftlerin an der Universität Zürich und als Presseleiterin beim Verlag Nagel & Kimche tätig.

Für ihre Masterarbeit erhielt sie zudem den Jahrespreis des Schweizerischen Sozialarchivs. Als freie Autorin schreibt Anja Nora Schulthess für Das Magazin, Republik, Fabrikzeitung sowie verschiedene Kulturzeitschriften – so auch bereits für 041 – Das Kulturmagazin.

Die Germanistin und Literaturwissenschaftlerin (MA Literaturwissenschaft | BA Germanistik und Geschichte) sowie gebürtige Luzernerin Robyn Muffler (1992), vervollständigt die neue Co-Chefredaktion von 041 – Das Kulturmagazin. Robyn Muffler ist mehrjähriges Mitglied der externen Redaktion von 041.

Sie nahm bereits unterschiedliche Mandate zur Förderung der Zentralschweizer Literaturschaffenden wahr (so beim Literaturfest Luzern, lit.z Literaturhaus Zentralschweiz, Buchverlag «Der gesunde Menschenversand») und ist die neue Geschäftsleiterin des Literaturfests Luzern. Robyn Muffler ist ebenfalls als freischaffende Autorin für 041 tätig. (pd/lol)