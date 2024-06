Blick: Neue Doppelleitung für das Politik-Ressort

Publiziert am 06.06.2024

Lucien Fluri und Sven Altermatt werden neue Co-Leiter des Blick-Politikressorts, heisst es in einer Mitteilung. Die beiden Solothurner treten am 1. November die Nachfolge von Sermîn Faki und ihrem Stellvertreter Pascal Tischhauser an, die sich beide entschieden haben, Ringier zu verlassen (persoenlich.com berichtete). Altermatt und Fluri sind seit 2021 Co-Chefredaktoren der Solothurner Zeitung, des Oltner Tagblatts und des Grenchner Tagblatts. Zuvor arbeiteten sie unter anderem als Bundeshaus-Redaktoren für die CH-Media-Zeitungen.

Lucien Fluri studierte Geschichte und Lateinische Philologie, absolvierte die Schweizer Journalistenschule MAZ und einen Investigativ-Kurs an der Columbia Journalism School in New York. Er wurde 2015 für eine Recherche zu Missständen bei staatlichen Auftragsvergaben mit dem Medienpreis Aargau/Solothurn ausgezeichnet. Sven Altermatt machte eine Lehre als Mediamatiker mit Berufsmatur und besuchte die Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern. Er wurde unter anderem 2018 mit dem Swiss Press Award für eine Recherche zum Milizsystem ausgezeichnet und ist Vorstandsmitglied beim Recherchenetzwerk investigativ.ch.

Rolf Cavalli, Head of Editorial Departments Blick: «Mit Sven und Lucien gewinnen wir zwei exzellente Journalisten und Führungskräfte. Sie haben sich mit ihrer Arbeit als Bundeshaus-Redaktoren einen Namen gemacht und danach als Co-Chefredaktoren mit ihrem 25-köpfigen Team die digitale Transformation einer Regionalzeitungsgruppe erfolgreich vorangetrieben. Sven und Lucien passen perfekt zu Blick und unserem Ziel, die Politikberichterstattung weiter zu schärfen.» (pd/wid)