Mit dem Engagement von Usama Al Shahmani und Daniela Strigl wird die schrittweise Veränderung der Kritikerrunde des «Literaturclub» 2021 fortgesetzt. Neben Al Shahmani und Strigl sind Laura de Weck, Martin Ebel, Elke Heidenreich, Milo Rau, Raoul Schrott, Thomas Strässle und Philipp Tingler weiterhin Bestandteil des Teams. In jeder Ausgabe gibt es zudem einen prominenten Gast, wie es in einer Mitteilung heisst.



Usama Al Shahmani (geboren 1971 in Bagdad) lebt seit 2002 in der Schweiz. Er hat arabische Sprache und moderne arabische Literatur studiert, bevor er wegen eines regimekritischen Theaterstücks aus dem Irak fliehen musste. Heute lebt er mit seiner Familie in Frauenfeld und arbeitet als Schriftsteller, Dolmetscher und Kulturvermittler. Zuletzt erschien sein zweiter Roman, «Im Fallen lernt die Feder fliegen», in deutscher Sprache. Auch als literarischer Übersetzer ist Usama Al Shahmani tätig. Er übertrug unter anderem Werke von Jürgen Habermas und Friedrich Schleiermacher ins Arabische.

Bereits im Oktober 2020 war Al Shahmani als Gast in der Sendung zum 30. Jubiläum des «Literaturclub» zu erleben. Zum ersten Mal als Mitglied des Kritikerpools wird er am 26. Januar 2021 um 22.25 Uhr auf SRF 1 zu sehen sein. Dann werden Romane von George Orwell, Ayad Akhtar, Elvira Dones und Ottessa Moshfegh diskutiert. Zu Gast ist der Schweizer Dichter und Musiker Jürg Halter.



Daniela Strigl (geboren 1964 in Wien) ist Literaturkritikerin und lehrt an der Universität Wien Neuere deutsche Literatur. Ihre Kritiken sind preisgekrönt, zuletzt 2019 mit dem Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay. Zehn Jahre lang war sie Jurorin des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs in Klagenfurt. Strigl ist Gastgeberin des Online-Showformats «Roboter mit Senf», dessen Ziel es ist, Literatur wieder in den Fokus der Gesellschaft zu rücken. Daniela Strigl wird im Literaturclub erstmals – gemeinsam mit Usama Al Shahmani – am 18. Mai 2021 zu sehen sein. (pd/cbe)