CH Media: Neue Leitungsfunktionen bei der bz Basel

Die bz Basel kann gleich einige Personalien verkünden. So ist Mélanie Honegger nach einem Abstecher in die Kommunikation zurückgekehrt. Ab 1. Januar leitet die 28-Jährige die Kulturredaktion. Das Ressort werde damit «etatmässig etwas aufgestockt», wie es in einem Artikel in eigener Sache heisst.

Die Leitung des Ressorts Sport wird Céline Feller übernehmen. Verstärkung gibt es durch Christoph Kieslich. Der 58-jährige Sportjournalist und Kenner der Fussballszene schrieb für die Basler Zeitung und die Tageswoche. (cbe)