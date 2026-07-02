Publiziert am 02.07.2026

Dieses Wochenende beginnen in vielen Kantonen die Sommerferien – einzelne haben bereits seit einer Woche Ferien. persoenlich.com startet ab Montag die neue Sommerserie «Nach der Arbeit» – und das während acht Wochen bis zum 24. August.

Nach der letztjährigen Serie «Quereinsteiger:in» widmet sich die Onlineredaktion diesmal den Leidenschaften neben dem Beruf. Befragt werden Menschen aus der Medien- und Kommunikationsbranche, die nach Feierabend einer besonderen Leidenschaft nachgehen. Was gibt ihnen dieses Hobby, was der Beruf nicht gibt? Wo laufen Passion und Profession unerwartet zusammen? Die Antworten überraschen, berühren – und machen Lust auf mehr. Es erwartet Sie eine bunte Mischung aus Menschen, die ausserhalb ihres Betriebs nochmals richtig loslegen.

Parallel zur Sommerserie läuft der Podcast «50 Jahre ADC» durchgehend weiter – wöchentlich mit einer neuen Folge. Falls Sie während Ihrer Ferien noch etwas auf die Ohren brauchen: Mittlerweile sind schon 26 Folgen im Kasten.

Und: Auch der «Daily»-Newsletter erscheint weiterhin ohne Pause, wie gewohnt jeden Werktag. (cbe)