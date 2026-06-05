Canal9 | Kanal9: Neue Struktur und Führung ab August

Publiziert am 05.06.2026

Neu eingerichtet wird die Position der Programmleitung, die Zora Matter übernimmt. Die Bereiche Marketing und Verkauf werden fusioniert und neu von Mathieu Rittiner geleitet. Die operative und technische Produktionsleitung übernimmt Jeanne Dirren. Der Bereich Tech-Info bleibt unter Stéphane Sassano unverändert, wie es in einer Mitteilung heisst.

In der Redaktionsleitung des Unterwallis folgt Maxime Siggen auf Frédéric Filippin, der sich künftig verstärkt dem Politikbereich widmet. Im Oberwallis bleibt Sebastian Glenz Redaktionsleiter.

Canal 9 erreichte in den Hauptsendezeiten 7 Stunden, 45 Minuten und 34 Sekunden relevante Regionalberichterstattung, Kanal 9 kommt auf 6 Stunden, 56 Minuten und 26 Sekunden – bei einer gesetzlichen Mindestvorgabe von 150 Minuten pro Woche. «Mit der neuen Struktur bringen wir unsere Stärken noch besser zusammen und richten uns konsequent auf die digitale Zukunft aus», wird Direktorin Marcelline Kuonen zitiert.

Der Sender zählte 2025 laut eigenen Angaben täglich durchschnittlich 92'000 Zuschauerinnen und Zuschauer (plus 30 Prozent seit 2022), die Webseite verzeichnete monatlich 294'000 Unique Visitors (plus 30 Prozent seit 2022). (pd/cbe)