Am Dienstagmorgen bestreikten die Gewerkschaften VRFF, Verdi und DJV ohne vorherige Ankündigung den Sendebetrieb des ZDF. Dadurch konnten das «ZDF-Morgenmagazin» und «Volle Kanne» nicht ausgestrahlt werden. Betroffen waren auch die Ausgaben der «heute Xpress»-Sendungen am Morgen. Das ZDF strahlte, wie auch die ARD, stattdessen ein Ersatzprogramm aus, wie es in einer Mitteilung des ZDF heisst. Der Streik endete um 10.30 Uhr, das Programm läuft seither normal.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, verhandeln ZDF und Gewerkschaften derzeit über einen neuen Tarifvertrag, der rückwirkend ab Juli 2022 gelten soll. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Mittwoch, 21. Dezember 2022, terminiert. (pd/cbe)