Media Makers Camp: Neue Weiterbildung für Medienschaffende

Publiziert am 10.07.2026

Vom 26. bis 29. Oktober findet in Ligerz am Bielersee erstmals das Media Makers Camp statt. Die Weiterbildung richtet sich an Medienschaffende, die neue Wege zur Finanzierung und Stärkung unabhängiger Medien entwickeln wollen. Im Zentrum stehen Community-Building, Membership-Modelle, Newsletter-Strategien und digitale Kampagnenarbeit, wie die Verantwortlichen mitteilen.

Das Camp vermittelt Wissen zu Community-Building, Monetarisierung und Campaigning. In Workshops mit Expertinnen und Experten lernen die Teilnehmenden Methoden und Werkzeuge kennen, die sie in ihrer eigenen Arbeit einsetzen können. Während der Camp-Woche entwickeln und testen die Teilnehmenden zudem in einem fiktiven Kampagnenszenario eigene Strategien und Massnahmen. Das Programm umfasst laut Mitteilung Themen wie Strategieentwicklung, Online-Campaigning, Newsletter-Marketing, Crowdfunding sowie Zielgruppenentwicklung und -ansprache.

Teilnahme auf Bewerbung

Eine loyale Community sei heute für viele Medien die tragende Kraft für guten Journalismus, erklärt Olga Baranova vom Organisationskomitee in der Mitteilung. Wer direkte Beziehungen zu seinem Publikum aufbaue, stärke nicht nur die finanzielle Grundlage seines Mediums, sondern auch dessen Unabhängigkeit von Plattformen und Algorithmen.

Zum Organisationskomitee gehören auch Simon Jacoby (Tsüri), Samuel Hufschmid (Bajour), Nina Graf (WePublish). Das Media Makers Camp wird durch Teilnahmegebühren sowie Fördermittel der Stiftung Mercator Schweiz finanziert. Eine Teilnahme kostet zwischen 500 und 3500 Franken. Stipendien sind möglich. Da die Platzanzahl beschränkt ist, ist für die Anmeldung eine Bewerbung nötig. Dazu gibt es auf der Webseite ein Formular. (pd/spo)