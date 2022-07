Blick: Neuer Beziehungs-Podcast gestartet

Seit November 2019 moderiert Journalistin und Buchautorin Charlotte Theile den Podcast «Breakup», in dem Menschen von ihren Trennungen erzählen. Auch Bestseller-Autor und SonntagsBlick-Kolumnist Thomas Meyer beschäftigt sich in seinen Texten und Büchern (u.a. «Trennt euch!») immer wieder mit Beziehungsfragen.

Bei einem Interview lernte sich das Duo kennen. Über diese Arbeitsbegegnung hinaus entwickelte sich eine Freundschaft, die ab sofort im neuen Blick-Podcast «Theile & Meyer – Liebe im 21. Jahrhundert» gipfelt, wie es in einer Mitteilung heisst. Im 14-Tage-Takt (immer am Freitagnachmittag) erscheint eine neue Folge. Zu finden sind die jeweiligen Podcast-Episoden unter der Blick.ch/podcasts. In der ersten Staffel sind sechs Folgen geplant.

Für Charlotte Theile betritt der Blick-Podcast auch thematisches Neuland: «Es gibt diverse Beziehungspodcasts, aber noch keinen wie diesen. Thomas und ich sprechen darüber, wie die Liebe in den 2020er-Jahren neu verhandelt wird. Warum die alten Rollen nicht mehr gelten, aber immer noch nachwirken – und wie wir uns in dieser neuen Welt zurechtfinden.» Thomas Meyer ergänzt: «Unser neuer Podcast ist eine Forschungsstation, in der wir Beziehungsthemen genauestens untersuchen.»

Die erste Folge gibt es hier zu hören. (pd/wid)