Tamedia: Neuer Chef für alle drei Druckzentren

Die organisatorische Struktur der Tamedia-Zeitungsdruckereien wird an die neuen Herausforderungen ausgerichtet, wie Tamedia in einer Mitteilung schreibt. Ab dem 1.Januar 2023 wird mit Jürg Mosimann Tanner ein Geschäftsführer für alle drei Druckzentren in Zürich, Bern und Lausanne Verantwortung tragen und an den Tamedia-Co-Geschäftsführer Andreas Schaffner berichten.

Jürg Mosimann Tanner ist derzeit Leiter des Druckzentrums in Zürich. Gemeinsam mit seinem Team hat er dafür Sorge getragen, die Prozesse über die Standorte zu harmonisieren. Andreas Schaffner, Co-Geschäftsführer von Tamedia: «Mit der Zusammenlegung der Geschäftsführung erhalten unsere Druckzentren eine zeitgemässe Führungsstruktur. Die flachere Struktur verkürzt Informations- und Entscheidungswege und macht uns agiler. Mit Jürg Mosimann Tanner übernimmt eine erfahrene Führungsperson, welche mit unseren Kunden und langjährigen Geschäftsbeziehungen vertraut ist und die drei Druckzentren ausgezeichnet kennt.»

Jürg Mosimann Tanner: «Ich freue mich, die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre der drei Druckzentren für die Zukunft gestalten zu dürfen. Mit meinem Führungsteam kann ich mich auf ein breites Branchen- und Technologiewissen stützen. Ich bin überzeugt,dass wir gemeinsam die Herausforderungen anpacken und unserem Ruf als Branchenprimus weiterhin gerecht werden.» Dem neuen Leiter Jürg Mosimann Tanner direkt unterstellt sind Betriebsleiter an den jeweiligen Standorten. In Zürich ist das Stefan Abbt, in Bern Richard Mollet und in Lausanne Nicolas Rousseau.

Um den veränderten Anforderungen der Kundinnen und Kunden Rechnung zu tragen, stellen sich die Druckzentren auch beim Verkauf neu auf. Der bisherige Geschäftsführer des Druckzentrums Bern, Matthias Kobel, wird künftig den Verkauf über alle drei Druckzentren leiten. Der bisherige Geschäftsführer des Druckzentrums in Lausanne, Sylvain Cognard, verlässt Tamedia und wird sich neuen beruflichen Herausforderungen zuwenden.Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Tamedia danken Sylvain Cognard für sein grosses und langjähriges Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg. (pd/wid)