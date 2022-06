CH Media bekommt einen neuen Korrespondenten in Berlin: Hansjörg Friedrich Müller wird ab Oktober aus der deutschen Hauptstadt berichten.

Müller ist seit vier Jahren Korrespondent im Berliner Büro der NZZ, davor berichtete er für die Basler Zeitung aus London. Bei der BaZ war er davor im Politikressort tätig. Müller absolvierte die Schulen in Esslingen am Neckar, sein Studium der Geschichte und Germanistik schloss er in Tübingen ab. Zudem studierte er an der Freien Universität Berlin Editionswissenschaft.

Vorgänger Christoph Reichmuth wird sein Mandat in Berlin beenden, heisst es in einer internen Mitteilung, die persoenlich.com vorliegt. (pd/cbe)