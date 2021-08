Travelnews.ch lanciert mit «De Luxe» ein neues redaktionelles Gefäss für seine Leserschaft. In Form eines Newsletters im Zweiwochenrhythmus will Travelnews.ch die erweiterte Luxusreise-Leserschaft sowohl im B2B- als auch im B2C-Segment ansprechen. Damit decke man eine in der Schweiz kaum beworbene Nische ab, heisst es in der Mitteilung.

Das Newsportal für Reisen und Tourismus orientiert sich neu auch in Richtung Luxusreisen. «Wir glauben, dass es gerade in Post-Corona-Zeiten einen grossen Bedarf in diesem Bereich gibt», erklärt Jean-Claude Raemy, Chefredaktor von Travelnews.ch. «Für uns sind Luxusreisen ein vielversprechendes Segment und wir haben dafür ein eigenes Brandingkonzept entwickelt und ausgearbeitet.» Der Inhalt wird einerseits von «Luxusinsider», dem führenden B2B-Portal für Luxusreisen in Deutschland unter dem Dach der Travel Media Network bezogen und auf den Schweizer Markt angepasst und anderseits von den Travelnews-Journalisten selbst erarbeitet.

«Ein wichtiges Argument bei der Lancierung des Luxus-Newsletter ist, dass wir damit neben der B2B-Abdeckung, d.h. der hiesigen Reisebranche, vermehrt auch das Endkunden-Segment ansprechen wollen», erklärt Raemy. «Somit können wir auch unsere Leserschaft erweitern.»

Geplant ist, dass der Luxus-Newsletter ab sofort alle zwei Wochen jeweils dienstags an interessierte Anbieter und Kunden verschickt wird. Mit der Lancierung des neuen Newsletters setzt Travelnews.ch den Ausbau seines Newsletter-Portfolios fort. Neben einem täglichen Newsfeed (Daily), der Wochenzusammenfassung am Samstag (Best of) und dem Schweiz-Newsletter am Donnerstag (Neuigkeiten rund um das Ferienland Schweiz), wird mit «De Luxe» ab sofort ein weiteres spezifisches Segment beworben. (pd/wid)