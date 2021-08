Der Startschuss für Energy Luzern fiel um 5 Uhr: Maik Wisler weckte die Zentralschweiz mit der Morgenshow «Energy Mein Morgen», heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.

Zu Gast war unter anderem der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli und Stefan Buck von Hecht sendete eine Grussbotschaft: «Luzern war die erste Stadt in der Schweiz, die uns gefeiert hat. Da haben wir unsere ersten ausverkauften Konzerte gespielt und darum bedeutet mir die Stadt Luzern enorm viel.» Der Seetaler wünscht dem neuen Energy-Sender in Luzern alles Gute für den Start und freut sich auf das neue Unterhaltungsprogramm am Morgen.

Auch der neue Morgenshowmoderator ist nach der ersten Sendung glücklich und erleichtert: «Natürlich war ich etwas nervös, denn der Start eines neuen Radiosenders ist etwas ganz Besonderes», so Maik Wisler. Bei der Premiere wurden ausserdem stündlich heissbegehrte Tickets für das Energy Air verlost. Der Megaevent findet am Samstag, 4. September 2021 im Berner Wankdorf statt. Eigens für die Zentralschweiz hat sich Energy Luzern auch in den nächsten Tagen eine Vielzahl von Tickets zur Verlosung reserviert.

Das Programm von Energy Luzern richtet sich an die junge und urbane Zielgruppe in der Zentralschweiz. Dabei wird auf eine starke Redaktion mit lokalen Informationen sowie Musik und Unterhaltung gesetzt.

Der neue Sender wird stark vom nationalen Energy-Netzwerk mit dem grössten Online-Radioportal und der interaktionsstarken Social-Media-Präsenz profitieren können – und natürlich von Events wie der Energy Star Night im Hallenstadion in Zürich oder dem Energy Air im Stadion Wankdorf in Bern. Ab sofort ist Energy Luzern über DAB+ in grossen Teilen der Deutschschweiz sowie via Energy App und Webseite weltweit empfangbar.

Energy Luzern sendet im Moment aus dem Hotel Schweizerhof Luzern. Das neue Studio von Energy Luzern befindet sich an prominenter und zentraler Lage – zwischen der Altstadt, dem Löwencenter und dem See – an der Hofstrasse 2. Die Räumlichkeiten befinden sich zurzeit im Umbau und werden dann im Herbst offiziell eingeweiht.

Nach Energy Zürich, Energy Bern und Energy Basel ist Energy Luzern bereits die vierte Radiostation des Brands Energy in der Deutschschweiz. Damit verfolgt die Energy Gruppe in der Schweiz den kontinuierlichen Ausbau und die Weiterentwicklung des nationalen Energy-Netzwerkes und erschliesst eine wichtige Region – sowohl auf dem Hörer- als auch auf dem Werbemarkt. (pd/lol)