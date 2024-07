Tagblatt der Stadt Zürich: Neuer Standort nach 21 Jahren bei TX-Group

Publiziert am 01.07.2024

Die Redaktion des Tagblatts der Stadt Zürich befindet sich ab dieser Woche an einem neuem Standort an der Hardturmstrasse im Kreis 5. Das Tagblatt war seit 21 Jahren im Gebäudekomplex der TX-Group an der Werdstrasse 21 einquartiert und blieb auch nach der Übernahme durch die Blocher-Medien dort.

Da die TX-Group am bisherigen Standort ein Ersatzneubau plant, wird das Gebäude vermutlich in einem Jahr abgerissen werden. Ausweichmöglichkeiten innerhalb der TX-Group habe es keine gegeben. Insgesamt zogen 13 Personen aus der Redaktion und dem Verlag in den Kreis fünf.

Wertvoller Überraschungsfund im Keller

Wie Chefredaktorin Lucia Eppmann gegenüber persoenlich.com erklärte, habe der ganze Umzug auch eine Überraschung offenbart. So habe man in den Kellerräumen der TX-Group ein vergessenes Tagblatt-Archiv mit gegen 500 historischen Ausgaben, die bis in Jahr 1830 zurückreichen, gefunden.

Dies sei eine «Fundgruppe», die einen wertvollen Einblick in die über 290-jährige Geschichte des Tagblatts ermögliche. Für dieses Archiv habe man im letzten Moment einen zusätzlichen Lagerraum an der Hardturmstrasse dazu gemietet. (ma)