Blick TV

Neues Format mit ukrainischer Journalistin lanciert

Die 36-jährige Olha Petriv ist vor dem Krieg in der Ukraine in die Schweiz geflüchtet. Nun hilft sie in «Olha erklärt die Schweiz» anderen Flüchtlingen, sich hierzulande zurecht zu finden.

Die ukrainische Journalistin Olha Petriv im Studio von Blick TV. (Bild: Screenshot)