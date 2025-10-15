Ringier: Neues Führungduo in der Romandie

Publiziert am 15.10.2025

Ringier Medien Schweiz (RMS) stellt ihre Organisation für die Romandie neu auf. Claude Ansermoz übernimmt als Co-Head RMS Romandie und Chefredaktor RMS Romandie die redaktionelle Verantwortung für alle Medienmarken von RMS in der Westschweiz. Manon Bornand wird für den Bereich Digital & Marketing verantwortlich sein. Beide berichten direkt an Max Buder, Chief Commercial Officer RMS, teilt Ringier am Mittwoch mit.

Thomas Deléchat, derzeit Direktor von RMS Romandie, wird Claude Ansermoz und Manon Bornand in einer Übergangsphase bis Frühjahr 2026 begleiten und das Unternehmen anschliessend auf eigenen Wunsch verlassen, heisst es weiter. Er trat 2015 in die Ringier-Gruppe ein, verantwortete bei Le Temps die digitale und kommerzielle Innovation und gründete 2020 gemeinsam mit Michel Jeanneret die Romandie-Redaktion von Blick. 2023 vereinte er die Redaktionen von Blick, L’illustré und PME sowie die digitalen und marketingorientierten Teams in einer gemeinsamen Struktur.

Mit der Neuorganisation will Ringier die Zusammenarbeit zwischen den Marken vertiefen, die Integration digitaler Kompetenzen stärken und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in den Redaktionen vorantreiben.

Claude Ansermoz prägte während zwanzig Jahren die Redaktion von 24 Heures, zuletzt als Chefredaktor von 2017 bis 2024. Er hatte Tamedia nur wenige Monate nach der Restrukturierung verlassen (persoenlich.com berichtete). Bei RMS Romandie verantwortet er künftig die Inhalte von L’illustré, PME, Blick Romandie Sport und Blick Romandie, ebenso wie die Print-Produktionseinheit. Darüber hinaus übernimmt er die Leitung eines zentralen Teams Journalistinnen und Journalisten, das markenübergreifend Inhalte entwickelt.

Manon Bornand ist seit Juni 2024 Head of Digital, Innovation & Marketing RMS Romandie. In ihrem Verantwortungsbereich liegen künftig das Web Desk von Blick.ch/fr, die RMS-Teams Digital & Innovation, Brand & Marketing, Events & Partnerships sowie Video & Social Media Production in der Romandie. (pd/spo)