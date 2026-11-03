Bold: QoQa schickt die Otter-Gang ins Rennen

Publiziert am 03.11.2026

Der Otter gehört laut Mitteilung seit dem Start der Plattform zu deren Auftritt und war bisher vor allem innerhalb der Community präsent. Für die neue Kampagne bekommt er Verstärkung: Mehrere Otter treten gemeinsam auf – mit Sonnenbrille, liegend im Warenkorb oder beim Glace-Essen, eingebettet in eine pinkfarbene Bildwelt. Die Figuren sollen die Markenpersönlichkeit von QoQa über sämtliche Kanäle hinweg transportieren.

Ausgespielt wird die Kampagne im Kino, im Fernsehen, auf analogen und digitalen Plakatflächen sowie auf Social Media und weiteren Onlinekanälen.

Bold betreut QoQa seit 2021. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Bekanntheit der ursprünglich aus der Romandie stammenden Marke in der Deutschschweiz zu steigern. Die TV-Spots hat Boom Creative Studio produziert, Regie führte Mitch Bekk, die Musik stammt von Pablo Nouvelle. (pd/cbe)