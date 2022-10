Swiss-cath.ch: Neues katholisches Portal ist gestartet

Das neue katholische Portal swiss-cath.ch ist live. Am Samstag berichtete die Schweiz am Wochenende (Schwas) über die neue Plattform, die ihren Sitz in Zug hat. «Wir wollen unaufgeregt, unvoreingenommen und transparent über das kirchliche Leben in der Schweiz und in der Welt berichten», sagt der 71-jährige Redaktionsleiter Niklaus Herzog gegenüber der Zeitung.



Geschäftsführer ist Anian Liebrand, ehemaliger Präsident der Jungen SVP Schweiz. Als Redaktorin ist die Theologin und Journalistin Rosmarie Schärer zum Team gestossen. Zuvor schrieb sie für die Schweizerische Kirchenzeitung und war Mentorin im Bistum Chur. Neben Schärer werden laut Schwas sieben freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Plattform schreiben.



Die neue katholische Plattform atme in gesellschaftlichen Fragen einen konservativen Geist, heisst es im Artikel. «Wir orientieren uns an der Tradition der katholischen Kirche», sagt Herzog der Zeitung. Herzog engagierte sich politisch zuletzt gegen die automatische Organspende und die «Ehe für alle».



Das Portal ist laut dem Bericht unabhängig von den Bischöfen und der Landeskirche. Dank privater Spenden sei die Finanzierung für die nächsten vier bis fünf Jahre gesichert. (wid)