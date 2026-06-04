CH Media: Neues nationales Newsportal lanciert

Publiziert am 04.06.2026

Mit «Schweiz heute» bündelt CH Media die publizistische Kraft seines gesamten Redaktionsnetzwerks. Rund 350 Journalistinnen und Journalisten der Tageszeitungstitel arbeiten künftig für das neue Portal, das nationale und internationale Themen in den Vordergrund rückt und diese mit regionaler Berichterstattung verbindet. Seit Donnerstagabend ist «Schweiz heute» online.

«Qualitätsjournalismus braucht heute sowohl nationale Einordnung als auch regionale Nähe. Mit dem neuen Portal verbinden wir beides noch stärker und schaffen ein neues und attraktives digitales Angebot für die ganze Schweiz», wird CEO Michael Wanner in einer Mitteilung zitiert.

Neues Abo-Modell nach GA-Prinzip

Parallel zur Portallancierung führt CH Media ein neues digitales Abo-Modell ein. Wer ein bestehendes Abonnement einer CH-Media-Tageszeitung besitzt, erhält künftig ohne Aufpreis Zugang zu den digitalen Inhalten aller Tageszeitungen des Unternehmens. «Mit dem GA-Modell können unsere Leserinnen und Leser das ganze Universum unserer Zeitungstitel quer durch die ganze Deutschschweiz entdecken», so Thomas Wegmann, Leiter Publishing bei CH Media.

Chefredaktor Patrik Müller ergänzt: «Unsere Leserinnen und Leser interessieren sich zunehmend für Themen weit über die eigene Region hinaus. Mit dem neuen Modell bieten wir ihnen einen einfachen und attraktiven Zugang zu sämtlichen relevanten Inhalten von CH Media: national, international und regional.»

Seit diesem Frühjahr können Nutzerinnen und Nutzer zudem bis zu zehn Artikel pro Monat verschenken und Inhalte mit ihrem persönlichen Umfeld teilen.

Investitionen in die Redaktion

Mit der Lancierung geht eine Neuaufstellung der Inlandredaktion einher. Lea Hartmann und Michael Graber übernehmen gemeinsam deren Leitung. Anna Wanner und Doris Kleck fokussieren sich auf neue publizistische Aufgaben. Verstärkt wird die Redaktion zudem mit Fabian Schäfer, der von der NZZ wechselt, und Céline Zahno, die vom Blick kommt (persoenlich.com berichtete).

In einem Interview mit den CH-Media-Zeitungen positioniert Michael Wanner den Qualitätsjournalismus als zentrales Differenzierungsmerkmal gegenüber internationalen Plattformen. «Perspektivisch wird Vertrauen wichtiger sein als Reichweite allein, gerade im Zeitalter von KI», sagt er.

CH Media will «Schweiz heute» im Livebetrieb weiterentwickeln und die Plattform schrittweise zu einem zentralen digitalen Nachrichtenangebot für die Schweiz ausbauen. (pd/cbe)