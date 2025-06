Tsüri.ch: Neues Newsletter-only-Medium lanciert

SRF

Christian Stucki wird Teil der Königsrunde

Christian Stucki wird Teil der Königsrunde

Der 134-fache Kranzgewinner wird in der Sendung «Schwingerklub» am 23. Juni zum ersten Mal in Einsatz stehen.

Der 134-fache Kranzgewinner wird in der Sendung «Schwingerklub» am 23. Juni zum ersten Mal in Einsatz stehen. Stucki ergänzt damit die illustre Königsrunde mit den bestehenden Experten und Schwingerkönigen.