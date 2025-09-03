Bezirk: News-Plattform für das linke Zürichsee-Ufer

Publiziert am 03.09.2025

Das kostenlose Printmagazin soll ab Ende Dezember erscheinen und monatlich an alle Haushalte der vier Gemeinden verteilt werden, heisst es in einer Mitteilung. Das Projekt für Lokaljournalismus wird durch verschiedene Finanzierungsquellen getragen. Die Raiffeisenbank Thalwil fungiert als Finanzpartnerin, weitere Themen- und Hauptpartnerschaften sollen bald bekannt gegeben werden. Zusätzlich können Bürgerinnen und Bürger das Medium durch freiwillige Support-Abonnements unterstützen. Auch Werbeanzeigen im Magazin und auf der Website sind Teil des Finanzierungskonzepts.

Signal für den Lokaljournalismus

Neben einem professionellen Redaktionsteam sollen auch Vereine, Institutionen, Parteien und Behörden Beiträge liefern können, sofern diese den redaktionellen Richtlinien entsprechen und von öffentlichem Interesse sind. Die redaktionelle Koordination liegt beim Kommunikations-Revier mit Sitz in Langnau am Albis. Redaktionsleiter Pascal Münger betont die Notwendigkeit einer kritischen Beobachtung des lokalen Geschehens, nachdem die journalistische Berichterstattung in der Region zurückgegangen sei.

Die Initiative reagiert auf den Rückgang der lokalen Berichterstattung überregionaler Medienhäuser. Verleger Samuel Rudolf von Rohr von der Bezirk Medien AG sieht in dem Projekt ein Signal für die Zukunft des Lokaljournalismus. Das Online-Angebot und das Printmagazin sollen grundsätzlich ohne Bezahlschranke zugänglich sein. (pd/spo)