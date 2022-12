Comsumcast: Nick Lüthi über das Aus der Medienwoche

Die Medienwoche stellt ihren Betrieb nach insgesamt zwölf Jahren Ende 2022 ein. Dies verkündete Verleger Gründer Thomas Paszti Anfang November.

Nach dem Medientalk von SRF hat sich Redaktionsleiter Nick Lüthi nun auch im Comsumcast, dem Podcast-Format vom Zürcher Presseverein und der Zürcher Public Relations Gesellschaft, dazu geäussert. Moderiert wird die Ausgabe jeweils von SRF-Moderator Reto Lipp.

«Es war ein Entscheid, der sich abgezeichnet hat. Es stand zu Diskussion, ob wir ausbauen sollen – also nochmals Geld in die Hand nehmen. Es war nicht mein Entscheid. Aber am Schluss haben wir uns für Einstellen entschieden», führt Lüthi aus. Das Interesse habe ziemlich nachgelassen. Texte und Artikel schreiben, das habe sich ziemlich totgelaufen und weniger Publikum angezogen. Mit der Coronapandemie sei es immer mehr abwärts gegangen mit den Zugriffszahlen und der Öffnungsquote des Newsletters. (wid)