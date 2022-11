Am Mittwochabend gab die Medienwoche auf Twitter bekannt, dass sie Ende 2022 und damit zwölf Jahre nach ihrer Gründung eingestellt wird.

Auf der Website des Onlineportals begründet Gründer und Verleger Thomas Paszti diesen Schritt so: «Die Quersubventionierung von Journalismus aus dem Rubrikengeschäft, im Fall der Medienwoche aus dem Ertrag der Stellenanzeigen auf medienjobs.ch und ictjobs.ch, hat in der heutigen Medienwelt mehr mit Idealismus und dem Glauben an unabhängigen Journalismus zu tun, als mit der gängigen verlegerischen Praxis.»

Und weiter: «Im Hinblick auf einen längerfristigen Weiterbetrieb in neuen Händen und ohne Quersubventionierung hat es die Medienwoche nicht geschafft, ausreichend Einnahmen aus dem Werbe- und Lesermarkt zu generieren.»

Paszti bedankt sich zudem bei verschiedenen Personen: Zum einen bei den zahlreichen Autorinnen und Autoren, die unter der Leitung von Redaktor Nick Lüthi die Medienwoche «zu dem gemacht haben, was sie ist (und bald war): eine Plattform für unabhängigen und fundierten Medienjournalismus.» Zum anderen bei den Gönnerinnen und Gönnern, welche die Medienwoche in den letzten Jahren mit einem Abo finanziell unterstützt hätten. «Ein ganz grosser Dank geht auch an die teils langjährigen und treuen Anzeigenkunden», so Paszti weiter. (tim)