Radio SRF: Nicoletta Cimmino ist «Journalistin des Jahres 2019»

Nicoletta Cimmino ist zur «Journalistin des Jahres 2019» gewählt worden. In der Online-Abstimmung des Branchenmagazins Schweizer Journalist hat die «Echo der Zeit»-Redaktorin 31,2 Prozent aller Stimmen erhalten, wie Watson berichtet. Cimmino erhielt demnach für ihre Arbeit die Attribute «seriös, unaufgeregt, kritisch, reflektiert, authentisch».

Bei den weiteren Kategorien gibt es folgende Siegerinnen und Sieger:

Politjournalistinnen des Jahres: Doris Kleck und Anna Wanner, Bundeshaus-Chefinnen CH Media

Gesellschaftsjournalist des Jahres: Sacha Batthyany, NZZ am Sonntag

Kulturjournalist des Jahres: Florian Keller, Wochenzeitung WOZ

Rechercheurin des Jahres: Simone Rau, Tages-Anzeiger

Chefredaktion des Jahres: Maurice Thiriet, Watson

Kolumnist des Jahres: Peter Schneider, Sonntagszeitung

Reporterin des Jahres: Helene Aecherli, «Annabelle»

Wirtschaftsjournalistin des Jahres: Patrizia Laeri, «Eco» SRF

Sportjournalist des Jahres: Samuel Tanner, NZZ am Sonntag

Jung-Journalist des Jahres: Elia Blülle, Republik



Die Vorauswahl der Nominierten für die Wahl zum «Journalisten des Jahres» wurde von 40 aktiven und ehemaligen Journalisten vorgenommen. Sie reichten ihre Vorschläge in den verschiedenen Kategorien ein. Die Namen mit den meisten Nennungen kamen in die Endauswahl für die Online-Abstimmung, an der dann laut eigenen Angaben gegen 1000 Journalistinnen und Journalisten teilnahmen. (wid)