CH Media: Nina Burri startet beim Portal ZüriToday

Seit 36 Jahren performt die Bernerin Nina Burri als Kontorsionistin auf den Bühnen dieser Welt. Nun startet für die 45-Jährige ein neues berufliches Kapitel. Als Redaktorin der Newsplattform ZüriToday produziert sie ab Januar 2023 im Vollzeitpensum trimediale Inhalte für das Onlineportal der Region Zürich, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Mit ihrer Erfahrung als Schauspielerin und Moderatorin konnte Burri die Medienwelt bereits kennenlernen. «Bisher ist alles, was ich journalistisch kann, mit den Jahren im ‹learning by doing›-Verfahren erarbeitet», so Nina Burri gegenüber persoenlich.com. «Ich habe immer wieder Texte geschrieben, Übersetzungen gemacht, mit Journalistinnen und Journalisten durch meine Arbeit im Rampenlicht und auch für andere zu tun gehabt, selber Interviews geführt und moderiert. Ich werde jedoch noch sehr viel dazulernen müssen und freue mich über das Vertrauen des Teams, dass ich dies schnell lernen kann.»

Genau diese Herausforderung reize sie am neuen Job. «Das Handwerk sozusagen von der Pike auf zu lernen und zu wachsen. Geschichten recherchieren und erzählen können, sie spannend zu schreiben und den Leser zu packen, das reizt mich», so die im Kanton Schwyz wohnhafte Burri. Als Onlineredaktorin müsse sie nicht nur das Texten, sondern auch die Interviewführung, den Umgang mit der Kamera und den Schnitt beherrschen. «Ich bin sehr motiviert, das Handwerk eines guten Journalisten zu erlernen.»

Der Start in einen neuen Lebensabschnitt als Journalistin beginnt für die Schlangenfrau im letzten Jahr ihrer Karriere, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Bis Ende 2023 möchte sie ihrem Publikum nochmals die Chance geben, sie auf der Bühne zu erleben. «Ich denke, dass eine 36-jährige Bühnenkarriere einen würdigen Abschluss verdient hat», so Burri zu ihrem angekündigten Abschlussjahr.

Barbara Lanz, Chefredaktorin elektronische Medien Zürich, sagt zum prominenten Neuzugang: «Wir freuen uns, mit Nina Burri unser Today-Team in Zürich zu verstärken. Dass Nina nach einer langjährigen, erfolgreichen Karriere ein neues Kapitel im Berufsleben aufschlägt, ist toll und zeugt von Neugier und Kreativität. Genau, was wir uns für unsere Redaktion wünschen.» (pd/cbe)