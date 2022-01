Top-Medien: Nina Havel moderiert News bei Tele Top

Mit Nina Havel bekommt das Newsteam von Tele Top bekannten Zuwachs. Die 41-Jährige, die mittlerweile im Kanton Schaffhausen lebt, moderierte unter anderem «Musicstar» bei SRF oder «Ninja Warrior Switzerland» auf TV24. Ihre Karriere begann die TV-Frau bereits im Alter von 16 Jahren als Co-Moderatorin der Jugendsendung «Schlips».

Nachdem sich Nina Havel in den letzten Jahren vor allem auf Eventmoderation konzentriert hat, feiert sie jetzt quasi ihr TV-Comeback. Bei Tele Top wagt sie sich wieder vor die Kamera und betritt neues Terrain, wie es in einer Mitteilung des Regionalsenders heisst. «News habe ich noch nie moderiert, weshalb mich der Job auch so reizt», wird die studierte Sprachwissenschaftlerin zitiert.

Nina Havel feiert ihre Premiere in der Sendung «Top News» am Donnerstagabend. (pd/cbe)