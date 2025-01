SRF

Susanne Kunz spielt Botschafterin Bea

Das Schweizer Fernsehen produziert mit «Unsere kleine Botschaft» erstmals seit 20 Jahren wieder eine Sitcom.

Das Schweizer Fernsehen SRF produziert erstmals seit 20 Jahren wieder eine Sitcom. «Unsere kleine Botschaft» spielt in einer Schweizer Vertretung in einem nicht näher benannten Land in Südamerika. Bei Regie und Drehbuch setzt SRF auf «Tschugger»-Personal.