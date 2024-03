Kanton Freiburg: Gratis Regionalmedien-Abo für Jungbürger

Das Freiburger Kantonsparlament stimmte am Donnerstag mit 79 zu 13 Stimmen für ein entsprechendes Gesetz. Die Kosten für die Gratis-Abos für rund 3700 Jungbürgerinnen und Jungbürger pro Jahr werden mit jährlich 175'000 Franken beziffert. «Die Idee zielt darauf ab, das Interesse der Jugendlichen zu wecken und das demokratische Funktionieren zu gewährleisten», erklärte Volkswirtschafts- und Berufsbildungsdirektor Olivier Curty im Grossen Rat. Gleichzeitig sollen die regionalen Medien damit gestärkt werden.



Die FDP und die SVP hinterfragten hingegen die Notwendigkeit einer solchen Massnahme. Zudem bezweifelten mehrere Politiker den Erfolg des Angebots. «Ein Flop ist nicht ausgeschlossen», sagte der Mitte-Politiker Christian Clément. Sein FDP-Kollege Savio Michellod wies darauf hin, dass ähnliche Initiativen in letzter Zeit nur sehr beschränkt angenommen worden seien.



Jugendliche, die volljährig werden, werden ein entsprechendes Abonnement in einem Online-Formular beantragen können. Eingeschlossen in das Angebot sind lediglich die Online-Abonnements der Regionalmedien. (sda/wid)